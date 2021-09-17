Полицейских больше, чем людей на участках, – журналист о выборах в России

В России 17 сентября стартовали выборы в Государственную Думу. Из-за коронавирусных ограничений многие россияне не ходили на участки, а голосовали онлайн.

Несмотря на это, на местах волеизъявления дежурят правоохранители. Об этом в эфире 24 канала рассказал собственный корреспондент УНИАН в Москве Роман Цимбалюк.

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"Полицейских гораздо больше, чем людей на участках", – подчеркнул он.

По его словам, весь процесс избирательный процесс проходит очень тихо и спокойно. Почти не было зафиксировано сообщений о каких-то нарушениях.

Журналист также сообщил, что Владимир Путин впервые голосовал в онлайн-режиме. Ведь сейчас он находится на самоизоляции из-за коронавируса, который обнаружили у людей из его окружения. Обычно глава Кремля лично приходит на участки.

Дума останется такой, как и есть сейчас, – Цимбалюк

Цимбалюк отметил, что еще до выборов были внесены ключевые манипуляции в российское законодательство. И люди, участвующие в этом процессе, все прошли в определенной степени кремлевский фильтр.

Кто бы там ни победил, это будет та самая Дума, как и есть сейчас,

– отметил он.

И добавил, что на парламентских выборах могут победить военные преступники, которые избираются от Ростовской области. Это те лица, которые сделали свои имена на войне с Украиной.

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