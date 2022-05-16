Полицейский спас щенка и назвал его Азов: трогательная история

Харьковский полицейский приютил маленького щенка, который был в критическом состоянии. Теперь собачку зовут Азов и он будет защищать своего спасителя.

История спасения собачки Азов

Правоохранители рассказали трогательную историю спасения в Киевском районе Харькова. Жители одного из домов пожаловались на соседа, который держал много собак в квартире в антисанитарных условиях.

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Прибывшие по адресу полицейские зафиксировали нарушения и были вынуждены изъять около 30 собак – их передали волонтерам.

Начальник отдела приютил щенка

Однако среди всех собак был маленький беззащитный щенок, нуждавшийся в помощи. Поэтому начальник отдела не смог отдать малыша, а решил самостоятельно о нем заботиться.

Сердце начальника сектора отдела криминальной полиции Дмитрия Мельникова покорил щенок, который из-за антисанитарных условий находился в критическом состоянии. Дмитрий приютил четырехлапого,

– говорится в сообщении.

Щенка назвали Азов в честь защитников, которые героически держат оборону "Азовстали". Говорят, "наш Азов – это символ несокрушимости и непокорности наших защитников".



Песик нуждался в помощи / Фото Нацполиция



Полицейский решил заботиться о щенке / Фото Нацполиция



Четырехлапого назвали Азов, как символ несгибаемости / Фото Нацполиция

Животные, которые несут службу вместе с военными

Недавно мы рассказывали о новом друге и помощнике пограничников – псе Терминаторе. Собака сама пришла к пограничникам, когда те дежурили на блок-посте. Защитники решили оставить пса служить с ними. А имя животное получило из-за разного цвета глаз, что и напомнило охранникам рубежа известного киногероя.

Терминатор не первый из четырехлапых военнослужащих. У него уже есть немало коллег, например, пес-пиротехник Патрон, ставший настоящей звездой соцсетей и любимцем украинцев.

Также в ВСУ служит бельгийская овчарка Алмаз – он также помогает разминировать уже освобожденные территории.

Так что, возможно, скоро харьковские полицейские привлекут к работе и Азова, когда тот подрастет.

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