Умер в результате обстрела: в Константиновке погиб полицейский
Источник:Нацполиция
Во время службы возле полицейского Виталия Сердюка ударила авиабомба. Мужчина получил тяжелые травмы и около суток находился в больнице.
Виталий Сердюк был полицейским по логистике и старшим сержантом. О его гибели сообщила Нацполиция Украины.
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Детали смерти
Виталий Сердюк работал в Константиновке, в частности был привлечен к эвакуации гражданского населения.
В результате российского обстрела в Константиновке управляемыми авиабомбами, полицейский получил сверхтяжелые ранения. Около суток за его жизнь боролись врачи, но так и не смогли спасти раненого.
Полиция Донетчины склоняет головы из-за невосполнимой утраты и выражает глубокие соболезнования родным и близким Виталия Сердюка,
– говорят в Нацполиции.
Виталию Сердюку было 42 года. У него осталась мать, брат, жена, 17-летняя дочь и 6-летний сын.
Российская армия уже не впервые обстреливает Константиновку. 6 октября она в очередной раз обстреляла город. В результате этого погиб один человек, пострадали две многоэтажки, админздание, кафе, банк, почта и линия электропередач.