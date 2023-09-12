Смертельная стрельба в Днепре: объявили подозрение женщине, оказывавшей сопротивление полиции

В августе в Днепре полицейский застрелил мужчину во время нападения на его коллегу. Находившейся вместе с убитым мужчиной женщине объявили подозрение.

12 сентября следователи ГУНП в Днепропетровской области вручили 23-летней Татьяне Патынке уведомление о подозрении по части 2 статьи 342 Уголовного кодекса Украины (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа и др.).

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Почему женщине вручили подозрение

Ранее СМИ показали видео, на котором видно, что находившаяся на месте событий во время стрельбы в Днепре женщина приняла участие в драке с патрульными. На кадрах можно увидеть, что мужчина нападал на патрульного, тот защищался и отступал. В этот момент Татьяна напала на патрульную со спины и схватила ее.

Кроме того, она пыталась уехать с места происшествия после того, как патрульные остановили автомобиль после совершения ДТП.

В полиции отметили, что в рамках досудебного расследования продолжаются следственные действия, судебная медицинская экспертиза и другие следственные меры по установлению всех обстоятельств правонарушения, совершенного 29 августа в отношении патрульных полицейских. Так что по результатам возможна дополнительная квалификация.

Что предшествовало: главное о стрельбе в Днепре

Ужина 29 августа на проспекте Ивана Мазепы в Днепре патрульные остановили автомобиль Jaguar, нарушивший правила дорожного движения, однако находившаяся за рулем женщина отказывалась предоставлять документы и хотела уехать с места происшествия.

Тогда правоохранители постарались задержать ее силой и вытащить из авто, однако мужчина, тоже находившийся в автомобиле, начал избивать одну патрульную, из-за чего ее коллега использовал табельное огнестрельное оружие. Согласно данным прокуратуры, он выстрелил нападающему трижды в спину, из-за чего тот скончался на месте.

Руководство полиции назначило служебное расследование, а обоих патрульных отстранили от исполнения обязанностей.

Правоохранителю сообщили о подозрении по факту умышленного убийства и превышения служебных полномочий, а 31 августа ему избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 суток.

По делу ГБР по поводу действий полицейского эта женщина, скорее всего, будет проходить как свидетель и участница событий, ведь ГБР расследует исключительно правоохранительные структуры. А гражданские – это уже работа Национальной полиции.