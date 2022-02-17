В полиции допускают провокации в День памяти героев Небесной сотни
Источник:Интерфакс-Украина
Правоохранители допускают возможность провокаций в Киеве в день памяти Героев Небесной Сотни, то есть 20 февраля. Они могут касаться дипломатических учреждений России.
В этот день могут быть провокации государства-агрессора. Об этом сказал заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич.
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Мы рассматриваем возможность провокаций даже в отношении дипучреждений России,
– отметил правоохранитель.
Будет усилена охрана
Из-за такой вероятности учреждения будут усиленно охранять. Фацевич подчеркнул: все должны понимать, что дипучреждения должны быть защищенными, даже если они русские.
"Они здесь ни при чем, и это может быть провокация конфликта", – добавил он.
Кроме того, полиция будет уделять особое внимание безопасности во время памятных мероприятий. Правоохранители готовы к этому, но рассматривают вариант дополнительного усиления, в частности, в Киеве.
Ко Дню Героев Небесной Сотни пострадавшим киевлянам выделят деньги
Память Героев Небесной Сотни в Украине чтят 20 февраля. Киевская городская госадминистрация решила оказать материальную помощь из бюджета для граждан.
- По 1500 получат киевляне, у которых в семье кто-то погиб во время участия в Революции Достоинства, а также члены семей, где есть лица с посмертным званием Героя Украины.
- По 1400 дадут людям, что во время Майдана получили тяжкие телесные повреждения.
- Людям, которые получили на Революции Достоинства повреждения средней тяжести, выплатят по 1300 гривен, легкие – 1100 гривен.