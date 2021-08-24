В полиции рассказали, кто облил зеленкой Порошенко: фото нападавшего обнародовали в сети

24 августа 2021 , 20:32
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Источник:

Национальная полиция

На марше защитников пятого президента Петра Порошенко облили зеленкой в центре Киева. Полиция уже задержала нападавшего – уроженца Черниговской области, 1999 года рождения.

В телеграме "Київ Оперативний | Kyiv Operative" обнародовали фото мужчины. Полиция открыла дело по факту хулиганства.

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Полиция задержала мужчину, который облил пятого президента зеленкой

В полиции сообщили, что во время торжественных мероприятий 24 августа в центре Киева неизвестный облил зеленкой пятого президента Украины.

Полиция остановила нарушителя и доставили его в Печерское управление полиции.

Злоумышленником оказался уроженец Черниговской области, 1999 года рождения. Сейчас с ним проводятся первоочередные следственные действия,
– рассказали в полиции.

Действия злоумышленника в полиции квалифицировали как хулиганство. По данному факту открыли уголовное дело.

Сейчас со злоумышленником общаются следователи. Если вину по данному факту докажут, то ему грозит до 5 лет заключения.

В сети обнародовали фото и имя злоумышленника

В телеграм-канале написали, что его зовут Юрий. Он родом из Козельца Черниговской области.


Опубликовали фото мужчины, который вероятно облил Порошенко зеленкой / Фото "Київ Оперативний | Kyiv Operative"

Пока ни полиция, ни телеграм-каналы не рассказывают деталей ситуации.

Кратко об инциденте с пятым президентом

  • 24 августа во время Марша защитников неизвестный облил Петра Порошенко зеленкой. Это случилось возле станции метро "Крещатик".
  • Пятый президент как раз направлялся к зданию Кабинета Министров на улице Грушевского.
  • В сети обнародовали видео инцидента. Там заметно, что Порошенко окружен правоохранителями. Он спросил у них, где водитель. После этого сел в полицейское авто.
    Впоследствии показали видео задержания мужчины, напавшего на Порошенко. Его руки были грязны от зеленки.
Автор: Діана Квасневська