В полиции рассказали новые подробности расстрела международных журналистов в Ирпене

Российские оккупанты 13 марта в Ирпене расстреляли международных журналистов The New York Times. Правоохранители рассказали, что один журналист погиб, еще 2 – получили ранения.

Полицейский Александр Бугай рассказал, что от вражеской пули погиб журналист Брент Ренауд. Оккупанты попали ему в голову. Пуля вышла через глаз.

Заметьте В Ирпене российские оккупанты расстреляли международных журналистов The New York Times

Кроме погибшего 51-летнего Брента, ранения получили еще двое корреспондентов. Сейчас раненых уже спасли с места происшествия и доставили в столичную больницу,

– говорится в сообщении.

По последним данным, состояние здоровья пострадавших остается неизвестным.

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