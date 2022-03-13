В полиции рассказали новые подробности расстрела международных журналистов в Ирпене
13 марта 2022 , 15:26Читати новину українською
Источник:фейсбук Андрея Небитова
Российские оккупанты 13 марта в Ирпене расстреляли международных журналистов The New York Times. Правоохранители рассказали, что один журналист погиб, еще 2 – получили ранения.
Полицейский Александр Бугай рассказал, что от вражеской пули погиб журналист Брент Ренауд. Оккупанты попали ему в голову. Пуля вышла через глаз.
Заметьте В Ирпене российские оккупанты расстреляли международных журналистов The New York Times
Кроме погибшего 51-летнего Брента, ранения получили еще двое корреспондентов. Сейчас раненых уже спасли с места происшествия и доставили в столичную больницу,
– говорится в сообщении.
По последним данным, состояние здоровья пострадавших остается неизвестным.