Поліцейський Олександр Бугай розповів, що від ворожої кулі загинув журналіст Брент Ренауд. Окупанти влучили йому у голову. Куля вийшла через око.

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Окрім загиблого 51-річного Брента, поранення отримали ще двоє кореспондентів. Зараз поранених вже врятували з місця події та доставили до столичної лікарні,

– йдеться у повідомленні.

За останніми даними, стан здоров'я постраждалих залишається невідомим.

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