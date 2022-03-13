Поліцейський Олександр Бугай розповів, що від ворожої кулі загинув журналіст Брент Ренауд. Окупанти влучили йому у голову. Куля вийшла через око.
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Окрім загиблого 51-річного Брента, поранення отримали ще двоє кореспондентів. Зараз поранених вже врятували з місця події та доставили до столичної лікарні,
– йдеться у повідомленні.
За останніми даними, стан здоров'я постраждалих залишається невідомим.
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