Полиция Алматы заявляет, что убила десятки казахов
6 января 2022 , 13:02Читати новину українською
Источник:"Хабар-24"
В полиции самого крупного города Казахстана Алматы заявляют, что силовики убили десятки своих граждан. Убийства произошли во время нападений на здания правительства.
Как заявила пресс-секретарь полиции города Салтанат Азирбек, минувшей ночью демонстранты попытались штурмовать административные здания. В частности, они якобы штурмовали здания полиции.
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Десятки нападавших ликвидированы, их личности идентифицируют,
– цинично сказала сотрудница полиции.
Она также призвала жителей и гостей города для безопасности не выходить из домов.
Что известно о ситуации в Казахстане
- Уже четвертый день в Казахстане бушуют масштабные протесты, из-за которых президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство.
- Но, несмотря на это, митингующие пока не собираются расходиться, количество жертв растет. Более того, Россия уже отправила свои войска в страну. Военные 6 января зачистили площадь у мэрии в городе Алматы. Они взяли в окружение две сотни вооруженных протестующих. Впоследствии силовики ушли.
- В Казахстане из-за массовых протестов и захватов начались задержки в работе транспорта. В частности, сообщают, что аэропорты трех крупных городов прекратили работу.
- Работу всех банков в Казахстане приостановили на фоне массовых протестов. Акции одного из крупнейших банков – Halyk bank – всего за день обвалились на 20%.
Основное, что нужно знать о ситуации: смотрите видео