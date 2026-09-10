Об этом сообщают немецкие СМИ.

Что происходит возле консульства Украины в Германии?

Правоохранители перекрыли участок дороги в центре города с помощью оградительной ленты. На месте происшествия находятся несколько полицейских автомобилей, а зона вокруг дипломатического представительства остается полностью изолированной.

Официальные представители экстренных служб подтвердили проведение масштабных мер безопасности вблизи дипломатического представительства. В то же время полиция пока воздерживается от комментариев относительно причин возникновения опасности и подробных обстоятельств инцидента.