Про це повідомляють німецькі медіа.
Що відбувається біля консульства України в Німеччині?
Правоохоронці перекрили ділянку дороги в центрі міста за допомогою огороджувальної стрічки. На місці події перебувають кілька поліцейських автомобілів, а зона навколо дипломатичного представництва залишається повністю ізольованою.
Офіційні представники екстрених служб підтвердили проведення масштабних заходів безпеки поблизу дипустанови. Водночас у поліції поки утримуються від коментарів щодо причин виникнення небезпеки та детальних обставин інциденту.
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