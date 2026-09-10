Угроза в Дюссельдорфе: полиция оцепила Генеральное консульство Украины, – медиа

В центре немецкого Дюссельдорфа правоохранители развернули масштабную операцию возле Генерального консульства Украины в связи с потенциальной угрозой. Силовики полностью перекрыли прилегающую улицу и окружили здание дипломатического учреждения.

Об этом сообщают немецкие СМИ.

Что происходит возле консульства Украины в Германии?

Правоохранители перекрыли участок дороги в центре города с помощью оградительной ленты. На месте происшествия находятся несколько полицейских автомобилей, а зона вокруг дипломатического представительства остается полностью изолированной.

Официальные представители экстренных служб подтвердили проведение масштабных мер безопасности вблизи дипломатического представительства. В то же время полиция пока воздерживается от комментариев относительно причин возникновения опасности и подробных обстоятельств инцидента.

Также нет официальных объяснений от МИД Украины. В случае получения подробностей – мы обязательно обновим материал.

Последние политические новости Германии

Ультраправая "Альтернатива для Германии" (AfD) получила значительное преимущество на земельных выборах в Саксонии-Ангальте. Согласно экзит-полу ARD, партия набрала 44,5% голосов, существенно опередив Христианско-демократический союз канцлера Фридриха Мерца.

На результаты выборов отреагировал экс-премьер Венгрии Виктор Орбан. Он назвал победу AfD "большим вечером для Германии и Европы" и поздравил партию, одновременно призвав "пристегнуть ремни", намекая на возможное усиление позиций ультраправых в Европе.

В то же время премьер Польши Дональд Туск подверг резкой критике тех, кто радуется успеху AfD. Он заявил, что в Польше такую ​​победу могут приветствовать только "идиоты или предатели", отметив, что подобные настроения есть среди представителей "Права и справедливости" и "Конфедерации".