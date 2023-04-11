Из Авдеевки смогли вывезли семью с 2 детьми: уговаривали на это полгода

От города Авдеевка на Донетчине остались только сами руины. Однако там все еще живут люди, ежедневно рискующие собственной жизнью.

Экипаж полиции "Белые ангелы", задачей которых есть эвакуировать местных, вывезли из опасного региона еще одну семью. Двух деток, их родителей и бабушку уговаривали уехать полгода.

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Родители ежедневно подвергали детей опасности

Двухлетний Егор и 12-летняя Арина – теперь в безопасности. Вместе с мамой, папой и бабушкой. В городе, по подсчетам полиции, остается двое детей, ведется работа по их эвакуации,

– говорится в сообщении.

Отмечают, что семья жила возле промзоны Авдеевки – места, где в течение 9 лет ведутся бои и не стихают обстрелы. Полицейские систематически посещали семью и предлагали эвакуацию.

Из-за того, что родители не хотели покидать родной город, семья сменила адрес проживания, скрываясь от полиции. К счастью, "Белые ангелы" их разыскали и все же убедили уехать из Авдеевки.

Полиция Донецкой области эвакуировала семью из Авдеевки: смотрите видео

Экипаж полиции вывез семью из-под огня и передал сотрудникам ГСЧС, которые доставили эвакуированных в пункт помощи. Теперь семья нашла убежище в Мирнограде и планирует дальнейшие действия.

Дети наконец-то в безопасности / Фото полиция Донецкой области

Напомним, что "Белые ангелы" спасли из Бахмута 7-летнюю девочку Ганнусю. Ребенок пол года жил в подвале из-за постоянных обстрелов.

Как можно эвакуироваться из Авдеевки

Власти города неоднократно призывали местных жителей эвакуироваться из-за постоянной угрозы жизни. Кроме того, эвакуация из Авдеевки и других горячих точек все усложняется, ведь дороги, проходящие мимо линии фронта, простреливаются врагом.

Полиция призывает взрослых выполнить свой родительский долг и спасти малышам жизнь.

Горячие линии эвакуационных групп "Белые Ангелы" на направлениях:

Авдеевский – 066-56-19-102

Бахмутский – 066-56-15-102

Великоновоселковский – 066-56-11-102

Лиманский – 066-56-16-102

Марьинский – 066-56-10-102

Город превратился в руину

Авдеевка каждый день находится под постоянными обстрелами захватчиков. Тем не менее, в городе все еще остаются гражданские граждане Украины.

Председатель Донецкой ОВ Павел Кириленко сообщил, что во время активных боевых действий в Авдеевке остаются еще около 1800 человек.

Руины в Авдеевке / Фото из телеграмм-канала Павла Кириленко