Полиция, ДСНС и Нацгвардия: в Умани сделали штаб, чтоб следить за порядком на Рош ха-Шана

Умань активно готовится к прибытию хасидов, которые в городе 5 – 8 сентября будут праздновать иудейский Новый год. Для обеспечения правопорядка в Умани уже заработал межведомственный оперативный штаб.

В штаб, кроме полицейских, вошли представители Нацполиции, ГСЧС, Нацгвардии и миграционной службы. Возглавит штаб начальник ГУНП в Черкасской области Михаил Куратченко.

Важно Ожидают до 50 тысяч хасидов: полиция усиленно будет нести службу в Умани до Рош га-Шана

Правоохранители проверили организацию несения службы на локациях, где проходят мероприятия по случаю Рош га-Шана, и работы ситуационного центра Национальной полиции.

Заметим, что ранее в Умань прибыли 11 полицейских из Израиля. Они совместно с украинскими правоохранителями будут нести службу в местах компактного проживания и паломничества хасидов.

В Умани создали штаб, который будет следить за порядком на Рош га-Шана / Фото Нацполиции

Какая сейчас ситуация в Умани

По последним данным в Умань уже прибыли 10 тысяч хасидов. Но планируется, что их количество вырастет до 50 тысяч.

Заметим, в 2019 году в Умань прибыли более 30 тысяч паломников. А вот в 2020-м из-за пандемии COVID-19 посетить могилу Цадика Нахмана смогли лишь несколько тысяч человек. Еще тысячи паломников несколько дней штурмовали украинско-белорусскую границу, после чего им пришлось вернуться в Беларусь.

А как насчет безопасности

Празднование еврейского Нового года является чрезвычайно важным для хасидов. Каждый из них мечтает хотя бы раз в жизни попасть в Умань и посетить могилу Цадика Нахмана. Некоторые хасиды готовятся к паломничеству весь год , откладывая деньги.

В этом году хасиды, которые приедут в Украину, должны выполнять противоэпидемиологические нормы: носить маски, соблюдать дистанцию и тому подобное. Чтобы увеличить показатели тестирования хасидов, привлекли волонтеров из Украины и Израиля. Всего в Умань привезут 50 тысяч экспресс-тестов. Центр общественного здоровья выделил 19 тысяч антисептиков и 190 тысяч масок.