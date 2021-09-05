Полиция, ДСНС и Нацгвардия: в Умани сделали штаб, чтоб следить за порядком на Рош ха-Шана

5 сентября 2021 , 09:46
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Источник:

Нацполиция

Умань активно готовится к прибытию хасидов, которые в городе 5 – 8 сентября будут праздновать иудейский Новый год. Для обеспечения правопорядка в Умани уже заработал межведомственный оперативный штаб.

В штаб, кроме полицейских, вошли представители Нацполиции, ГСЧС, Нацгвардии и миграционной службы. Возглавит штаб начальник ГУНП в Черкасской области Михаил Куратченко.

Важно Ожидают до 50 тысяч хасидов: полиция усиленно будет нести службу в Умани до Рош га-Шана

Правоохранители проверили организацию несения службы на локациях, где проходят мероприятия по случаю Рош га-Шана, и работы ситуационного центра Национальной полиции.

Заметим, что ранее в Умань прибыли 11 полицейских из Израиля. Они совместно с украинскими правоохранителями будут нести службу в местах компактного проживания и паломничества хасидов.

В Умани создали штаб, который будет следить за порядком на Рош га-Шана / Фото Нацполиции

 

Обратите внимание! Празднование еврейского Нового года является чрезвычайно важным для хасидов. Каждый из них мечтает хотя бы раз в жизни попасть в Умань и посетить могилу Цадика Нахмана. Некоторые хасиды готовятся к паломничеству весь год, откладывая деньги.

Какая сейчас ситуация в Умани

А как насчет безопасности

В этом году хасиды, которые приедут в Украину, должны выполнять противоэпидемиологические нормы: носить маски, соблюдать дистанцию и тому подобное. Чтобы увеличить показатели тестирования хасидов, привлекли волонтеров из Украины и Израиля. Всего в Умань привезут 50 тысяч экспресс-тестов. Центр общественного здоровья выделил 19 тысяч антисептиков и 190 тысяч масок.

Автор: Альона Захарова