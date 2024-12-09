В МВД ответили, почему всех правоохранителей не отправили воевать

Всех работников правоохранительных органов в Украине нельзя отправить воевать на фронт, поскольку в таком случае возникнут большие проблемы с безопасностью в государстве. Система реагирования должна функционировать даже при условии военного положения.

Такое мнение высказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в интервью, сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина". Он также раскрыл информацию о том, сколько правоохранителей сейчас находится на фронте.

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Почему вся полиция не на фронте

Как отметил украинский министр по состоянию на сегодня на линии боевого соприкосновения находятся подразделения Национальной гвардии, пограничники и Национальная полиция.

Сегодня были два командира подразделений именно НПУ, подразделения, которые уже несколько месяцев находятся непосредственно в самом аду в Силах обороны. Это и наши специальные подразделения, и Ярость, и сводные подразделения, которые воюют вместе с Нацгвардией. Это тысячи полицейских,

– заявил он.

По его словам, в процентном соотношении показатель достигает около 10%, ориентировочно 10 тысяч полицейских находятся на линии фронта. Как говорит Клименко, регулярно в зоне боевых действий находятся 25 тысяч полицейских, которые, в частности, занимаются эвакуацией людей или работой на блокпостах.

Он подчеркнул, что у правоохранителей большой спектр работ вне полицейской деятельности. "40 – 45 тысяч постоянно находятся в зоне боевых действий и прифронтовых регионах. И мы говорим о приграничье, где находится Государственная пограничная служба и подразделения полиции", – отмечает чиновник.

Он считает, что сейчас привлекли максимальное количество людей. Согласно данным Клименко, по состоянию на сегодня в Нацполиции из 100 тысяч человек 25% составляют женщины, еще 17% это люди, не достигшие мобилизационного возраста. Таким образом, по его словам, можно легко посчитать 45 тысяч человек, о которых он говорил.

"25 тысяч женщины и 17% – это те, кто не достиг мобилизационного возраста. То есть практически все силы Нацполиции задействованы. Большая часть Нацгвардии задействована к выполнению боевых задач и половина Государственной пограничной службы задействована", – объясняет украинский чиновник.

По его мнению, люди призывают отправить всех полицейских на фронт из-за страха, поскольку хотят избежать призыва себя или своих родственников. Но, как объясняет министр, безопасность в стране не будет "оставаться сама по себе", если в городах не будут работать правоохранители.

С одной стороны, мы видим полицейского, но с другой – мы не видим огромной армии следователей, которые документируют тысячи преступлений, не видим тех, кто раскрывает преступления, чтобы людям жилось спокойнее,

– объясняет он.