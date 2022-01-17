Полиция в Казахстане пришла в больницу за парализованным мужчиной, которого ранили силовики

17 января 2022 , 16:24
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Источник:

"Радио Свобода"

В Казахстане травмированного протестующего срочно выписали из больницы и отвезли в отделение полиции. Только недавно ему сделали операцию на позвоночнике.

Речь идет о жителе Семея Даулете Мухажанове. Мужчина рассказал, что даже не имеет тележки для передвижения.

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В каком состоянии митингующий

Мухажанов отметил, что в результате ранения у него парализовало нижнюю часть тела. После операции мужчину подключили к катетору. Полицейские уже и раньше приходили в больницу, однако врачи отказывались выдать пациента. Отмечали, что у мужчины парализована нижняя часть тела.

Затем у него взяли пояснительную записку и забрали телефон.

Как ранили Мухажанова

Мужчину ранили, когда силовики жестоко разгоняли граждан возле здания аккомата 5 января. По словам мужчины, раздалась автоматная очередь, начали бросать светошумовые гранаты.

Одна девушка упала, я хотел ее поднять, и в этот момент пуля мне попала между лопаток в позвоночник. Когда я пришел в себя меня тащили активисты, я руками, ногами не мог двигать,
– рассказал митингующий.

В пресс-службе полиции говорили, мол, что Мухажанов еще в больнице. Тогда журналисты спросили, почему парализованного человека решили увезти в полицию. Силовики посоветовали обращаться в управление собственной безопасности департамента полиции, если есть "достоверная информация о неправомерных действиях сотрудников полиции".

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Автор: Ольга Музика