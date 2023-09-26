Полиция Латвии будет штрафовать водителей за наклейки "Я – русский"
Источник:Полиция Латвии
В Латвии водителей будут штрафовать за отметки "Я – русский" и другую символику, которая выражает поддержку или прославляет российскую агрессию против Украины.
Соответствующее сообщение латвийская полиция обнародовала 25 сентября. Там объяснили, что это "потенциально провокационные надписи на российском языке".
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Латвия будет наказывать за пророссийские надписи
Государственная полиция при обнаружении транспортных средств, покрытых такими надписями, немедленно прикажет лицам убрать, а также разъяснить цель и мотивацию размещения такой надписи. Эти лица могут быть привлечены к административной ответственности,
– заявили правоохранители.
Полиция Латвии пояснила, что любая героизация военной агрессии, в том числе размещение на транспортных средствах надписей на российском языке, например "Я русский/россиянка", означает прославление военной агрессии или поддержку военных преступлений, совершенных Россией в Украине.
Также они попросили людей сообщать, что заметили машину с символикой, прославляющей российскую агрессию.
Стоит отметить, что Латвия с 12 сентября 2023 года остановила пропуск транспортных средств на российской регистрации. Более того, иногда полиция даже будет конфисковывать автомобили.
Какие страны не пропускают авто с российской регистрацией
- Не впускает машину с российской регистрацией также Литва. В стране заявили, что решение было принято после разъяснения Еврокомиссии относительно введенных санкций против России.
- Такую же позицию заняла Эстония – в стране заявили, что еще не определились, что будут делать с машинами на российской регистрации, которые есть у страны. Известно, что им предлагают изменить регистрацию или их конфискуют.
- Польша с 17 сентября запретила въезд автомобиля с российскими номерами. То есть Варшава запретила приобретение, импорт или экспорт в ЕС автомобилей, происходящих из России.
- К такому решению прибегла и Финляндия. Там заверили, что запрет будет действовать с 16 сентября 2023 года. Однако в будущем въехать на российских номерах в Финляндию могут только граждане ЕС и их члены семьи, лица с дипломатическим статусом, возможны также отдельные исключения из гуманитарных соображений.