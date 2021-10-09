Полиция назвала причины обрушения дома в Батуми: задержали трех человек

В грузинском Батуми 8 октября обвалился многоэтажный жилой дом. Правоохранители считают, что причиной стали ремонтно-строительные работы, которые проводились "с грубым нарушением правил безопасности".

Поэтому в деле о падении сооружения сотрудники полиции задержали трех человек. Под арест взяли 46-летнего владельца квартиры на первом этаже и двух рабочих, нанятых мужчиной.

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По поручению владельца и с грубым нарушением правил безопасности они проводили в квартире строительно-ремонтные работы, которые, вероятно, вызвали обрушение одного из подъездов жилого дома 8 октября,

– отметили правоохранители.

В деле об обвале дома в Батуми задержали трех человек: смотрите видео

Обвал дома в Батуми: коротко