Полиция открыла производство из-за DDos-атаки на банки и правительственные сайты

В Украине на банки и правительственные сайты 15 февраля совершили DDos-атаки. В связи с этим полиция открыла уголовное производство.

Информацию о том, что правоохранители отреагировали на DDOS-атаки, вечером 15 февраля сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

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В ведомстве отметили, что злоумышленники совершили мощные DDOS-атаки на ряд информационных ресурсов Украины. По обращению одного из государственных банков, киберполиция начала проверку.

В МВД напомнили, что перебои возникли в работе веб-сервисов государственных банков. Также атакам подверглись сайты Министерства обороны и Вооруженных сил Украины.

По состоянию на 19.30 работу сайтов банков удалось возобновить. А рабочая группа специалистов по кибербезопасности принимает все необходимые меры для противодействия и локализации кибератаки.

По фактам атаки полицейские открыли уголовное производство по статьям:

несанкционированное вмешательство в работу автоматизированных систем,

преднамеренное массовое распространение сообщений электросвязи, что привело к нарушению работы автоматизированных систем.

Атака на ресурсы банков и правительственные сайты: что известно

Ресурсы украинских банков и правительственных ведомств 15 февраля пострадали от DDOS-атак. Сначала сбои затронули сайт Минобороны. Он перестал работать. Впоследствии к нему "присоединился" сайт ВСУ, трудности возникали при попытке зайти на ресурс МВД.

Также на проблемы начали жаловаться клиенты "Ощадбанка" и "Приватбанка". Позже основатель "Монобанка" Олег Гороховский рассказал, что от атаки пострадали еще "Альфабанк", "А-банк" и "Монобанк".

Кроме того, у некоторых возникали трудности при пользовании приложения "Дия".

В Центре информационной безопасности допустили, что это российский след. Якобы это могут быть "мелкие пакости со стороны агрессора".

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