Полиция подтвердила, что пропавшую в Германии 9-летнюю украинку нашли мертвой

Немецкая полиция подтвердила, что тело, которое нашли накануне в лесу, принадлежит 9-летней девочке из Украины. Она пропала 3 июня дорогой в школу.

На 8-й день поисков Валерии, 11 июня, полиция нашла в лесу не идентифицированное тело. Позже правоохранители подтвердили страшные догадки – это исчезнувшая 9-летняя украинская девочка.

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9-летнюю Валерию нашли мертвой: полиция расследует убийство

Девочку Валерию, которая пропала в Германии без вести 3 июня, нашли мертвой. Во время пресс-конференции полиция подтвердила, что тело, найденное в лесном массиве недалеко от города Дебельн, принадлежало ей.

Полиция сообщила, что ребенок стал жертвой преступления.

Это печальная уверенность. Погибшая девочка – это пропавшая девятилетняя Валерия. Мы выражаем глубокие соболезнования ее семье. Валерия стала жертвой преступления. Мы расследуем убийство,

– заявил начальник полиции Карстен Кемпф.

Тело ребенка обнаружили во вторник вдали от лесных троп, в кустарниках непроходимой местности.

Полиция начала допрашивать знакомых семьи

Полиция сообщила, что их расследование пока сосредоточено на кругу общения семьи. Подозреваемых и арестованных по-прежнему нет.

По данным следствия и вскрытия, нет никаких доказательств того, что девушка стала жертвой сексуального преступления,

– сказала Ингрид Бургхарт, пресс-секретарь прокуратуры.

Валерия исчезла по дороге в школу