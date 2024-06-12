Полиция подтвердила, что пропавшую в Германии 9-летнюю украинку нашли мертвой
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Немецкая полиция подтвердила, что тело, которое нашли накануне в лесу, принадлежит 9-летней девочке из Украины. Она пропала 3 июня дорогой в школу.
На 8-й день поисков Валерии, 11 июня, полиция нашла в лесу не идентифицированное тело. Позже правоохранители подтвердили страшные догадки – это исчезнувшая 9-летняя украинская девочка.
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9-летнюю Валерию нашли мертвой: полиция расследует убийство
Девочку Валерию, которая пропала в Германии без вести 3 июня, нашли мертвой. Во время пресс-конференции полиция подтвердила, что тело, найденное в лесном массиве недалеко от города Дебельн, принадлежало ей.
Полиция сообщила, что ребенок стал жертвой преступления.
Это печальная уверенность. Погибшая девочка – это пропавшая девятилетняя Валерия. Мы выражаем глубокие соболезнования ее семье. Валерия стала жертвой преступления. Мы расследуем убийство,
– заявил начальник полиции Карстен Кемпф.
Тело ребенка обнаружили во вторник вдали от лесных троп, в кустарниках непроходимой местности.
Полиция начала допрашивать знакомых семьи
Полиция сообщила, что их расследование пока сосредоточено на кругу общения семьи. Подозреваемых и арестованных по-прежнему нет.
По данным следствия и вскрытия, нет никаких доказательств того, что девушка стала жертвой сексуального преступления,
– сказала Ингрид Бургхарт, пресс-секретарь прокуратуры.
Валерия исчезла по дороге в школу
- Последний раз девятилетнюю девочку видели в понедельник, 3 июня, по дороге в школу в Дебельне. Но она туда не попала. По данным полиции, она даже не успела сесть на автобус.
- Школа не сообщила маме, что ребенок не появился. Мать забила тревогу вечером, когда девочка не вернулась с уроков.
- Сотни полицейских и десятки волонтеров искали девочку восемь дней. Ее тело нашли 11 июня днем в небольшом лесу примерно в четырех километрах от дома, в котором она проживает вместе с мамой.
- Папа Валерии – военный ВСУ. Когда стало известно об исчезновении ребенка, он получил отпуск с военной службы и начал процесс получения необходимых документов ля выезда за границу. На днях защитник записал видео, в котором требовал у преступников вернуть его дочь. К сожалению, как оказалось, в это время девочки уже не было в живых.
- Между тем в дело вмешалось Государственное управление по делам школ и образования. Оно проверит, почему мама Валерии не получила никакой информации из школы.