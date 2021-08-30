Полиция расследует дело о ДТП со "слугой" Трухиным – ГБР
30 августа 2021 , 17:47Читати новину українською
Источник:"Украинская правда"
В ГБР заявили, что расследованием дела о ДТП с участием "слуги народа" Александра Трухина занимается Нацполиция. А Государственное бюро расследований не имеет никакой информации о резонансном событии.
Об этом заявила пресс-секретарь ГБР Ольга Чиканова. Заметим, что ранее факт ДТП со "слугой народа" пытались скрыть.
Важно ДТП с участием нардепа Трухина: все что известно
Расследованием этого дела занимается Нацполиция. И в настоящее время ни одна официальная информация в ГБР не поступала,
– сообщила Чиканова.
Стоит уточнить, что ГБР расследует дела, где фигурируют чиновники. По состоянию на сейчас не известно, был ли Трухин за рулем авто, которое попало в ДТП.
Что известно о резонансном ДТП
- Как пишут СМИ, 23 августа народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Трухин вызвал ДТП по дороге из Полтавы в Киев. По предварительным данным, нардеп был в состоянии алкогольного опьянения.
- Вероятно, Audi нардепа не соблюла безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в Ford, который в свою очередь протаранил автомобиль Daewoo.
- Новость сразу же начали распространять СМИ и соцсети. Но впоследствии примерно 30 различных медиа удалили сообщения об этой аварии, в которой пострадали 6 человек.
В "Слуге народа" никак не комментировали ДТП.