Масштабная схема переправки через границу: обыски идут по всей стране

Правоохранители проводят спецоперацию по перекрытию схем перенаправления мужчин призывного возраста за границу. Обыски проходят по всей стране.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию Украины. По состоянию на 10 января происходят более 600 одновременных обысков, к которым привлечены оперативники и следователи Нацполиции.

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Это только первый этап спецоперации

Как сообщили в Нацполиции, правоохранители проводят обыски у организаторов перенаправления мужчин за границу и непосредственно у участников групп, которые помогали наладить процесс.

Сейчас идет только первый этап спецоперации. Соответствующие мероприятия продолжаются по всей Украине. А все детали спецоперации будут обнародованы уже после завершения следственных действий.

По имеющимся данным, этими маршрутами дельцы помогли в пересечении сотням военнообязанных. Мероприятия продолжаются по всем областям Украины,

– говорится в сообщении.

Добавим, 9 января в Одессе прогремел взрыв вблизи здания Военной службы правопорядка. К счастью, никто не пострадал. Уже известно, что сдетонировал один из пакетов с тротилом, который принесла пожилая женщина. Также пиротехники работали над обезвреживанием другого пакета.