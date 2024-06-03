Полиция Ровненской области назвала имя сотрудницы, которую смыло в Черное море в Одессе

В Одессе в Аркадии произошел инцидент с полицейской из Ровненской области, которую смыло в Черном море. В полиции Ровненской области раскрыли имя погибшей правоохранительницы.

Правоохранители отметили, что девушку звали Александра Олещук. Сейчас о причинах гибели девушки в Черном море в Одессе продолжается расследование.

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Погибшую полицейскую звали Александра Олещук

В полиции Ровненской области рассказали, что трагедия произошла 2 июня, около 20:40 в Одессе. Тогда во время фотографирования на пирсе, морская волна сбила девушку с ног и сбросила в море.

Сейчас продолжаются поиски тела. Правоохранители Одесской области устанавливают обстоятельства гибели 20-летней полицейской из Ровно,

– сказали в полиции.

Также правоохранители начали досудебное расследование по 115 статье Уголовного кодекса Украины с отметкой "исчезновение лица без вести".

Как отметили в полиции Ровненской области, Александра Олещук, так звали погибшую правоохранительницу, в апреле 2023 года закончила Львовский государственный университет внутренних дел и была назначена на должность участкового офицера полиции Ровненского РУП.

"21 апреля этого года лейтенант полиции была отправлена на курсы в ведомственном учреждении на Кировоградской области. Второго июня, когда произошла трагедия, полицейская находилась вне службы", – объяснили правоохранители.

Что известно об инциденте с полицейской в Одессе