Еще вечером Бешта чувствовал себя хорошо: полиция Таиланда о деталях смерти украинского посла

По предварительной информации, не обнаружили насильственной смерти посла Украины в Таиланде Андрея Бешты. Кроме того, перед тем как лечь спать дипломат чувствовал себя хорошо.

Никаких признаков атаки на посла, признаков нападения или насилия не нашли. Об этом рассказал представитель полиции Таиланда Киссана Пхатаначарун.

Важно Умер посол Украины в Таиланде Андрей Бешта

Мужчинв вечером чувствовал себя хорошо

Бешту нашли мертвым 30 мая около 5:30 в его гостиничном номере на острове Ко-Липе. Сын посла рассказал, что его отец чувствовал себя хорошо перед тем, как лечь спать. Однако проснулся в 4:30 утра из-за рвоты, а затем потерял сознание.

Вероятная причина смерти – сердечная недостаточность

Предполагают, что посол умер вследствие сердечной недостаточности, однако окончательные причины смерти еще не установлены.

Полиция Таиланда допросила свидетелей. Тело Бешты привезли в местную больницу для вскрытия, а затем забрали в полицейскую больницу Бангкока, чтобы расследовать причины его смерти.

Что известно об Андрее Беште