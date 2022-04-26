Полиция зафиксировала последствия ракетных обстрелов Запорожья

Российские оккупанты 26 апреля запустили свои ракеты по Запорожью. Теперь на месте происшествия работают правоохранители.

Последствия удара по Запорожью

Ракеты попали на территорию одного из предприятий. Полицейские задокументировали последствия взрывов.

Важно Ракетные удары по Запорожью: воздушная тревога сработала только после первого взрыва

Специалисты зафиксировали последствия преступления, провели осмотр места завалов и установили пострадавших лиц.

– говорится в сообщении.

На месте происшествия работали следователи СБУ, кинологи и взрывотехники. Прокуратура уже возбудила уголовное дело по статье о нарушении обычаев ведения войны.

Известно, что в результате вражеской атаки разрушены инфраструктура и здание, находящиеся на территории предприятия.

Окончательное количество пострадавших будет установлено после ликвидации последствий удара.

Напомним, оккупанты ударили по Запорожью около 7 часов утра. Две крылатые ракеты пролетели очень близко к Запорожской АЭС, что могло привести к ядерной катастрофе.

К теме смотрите видео об авиаударах по "Азовстали":