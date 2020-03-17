Полиция оштрафовала мужчину за шутку о коронавирусе

Полицейские наказали жителя Кременчуга за ложный вызов медиков на вроде случай коронавируса. Неудачная шутка обойдется мужчине от 51 до 119 гривен.

41-летний мужчина вызвал скорую помощь и рассказал, что недавно был за границей и плохо себя чувствует, сообщили в полиции Полтавской области. Больной вроде бы заподозрил у себя коронавирус.

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Карета скорой помощи доставила мужчину в инфекционную больницу. Уже там горе-шутник рассказал, что вся его история была выдуманной. Медики вызвали полицию. Правоохранители составили в отношении мужчины админпротокол за "заведомо ложный вызов спецслужб".

К слову, в Черновицкой области мужчине, который распространял ложную информацию о коронавирусе в соцсети, тоже грозит наказание – штраф или исправительные работы.

Коронавирус в Украине:

Сейчас в Украине зарегистрировано 7 случаев заболевания Covid-19 – в Житомирской, Черновицкой областях и в Киеве. Женщина с Житомирщины – умерла. Также в Черновцах зафиксировали смерть женщины, у которой подозревали коронавирус.

С 12 марта по 3 апреля в стране действует общенациональный карантин.

В Житомирской и Черновицкой областях объявлена чрезвычайная ситуация.

По предложению президента Украины Владимира Зеленского введен ряд ограничительных мер, среди которых:

– закрытие развлекательных заведений и заведений общественного питания;

– остановлена работа метрополитена;

– остановлено междугороднее авиа, железнодорожное и автобусное пассажирское сообщение.



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