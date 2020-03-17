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      Полиция оштрафовала мужчину за шутку о коронавирусе

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      Полицейские наказали жителя Кременчуга за ложный вызов медиков на вроде случай коронавируса. Неудачная шутка обойдется мужчине от 51 до 119 гривен.

      41-летний мужчина вызвал скорую помощь и рассказал, что недавно был за границей и плохо себя чувствует, сообщили в полиции Полтавской области. Больной вроде бы заподозрил у себя коронавирус.

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      Карета скорой помощи доставила мужчину в инфекционную больницу. Уже там горе-шутник рассказал, что вся его история была выдуманной. Медики вызвали полицию. Правоохранители составили в отношении мужчины админпротокол за "заведомо ложный вызов спецслужб".

      К слову, в Черновицкой области мужчине, который распространял ложную информацию о коронавирусе в соцсети, тоже грозит наказание – штраф или исправительные работы.

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      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Украины Коронавирус Covid-19 Новости Полтавы Полиция
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