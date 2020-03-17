Поліція оштрафувала чоловіка за жарт про коронавірус
Поліцейські покарали жителя Кременчука за хибний виклик медиків на начебто випадок коронавірусу. Невдалий жарт коштуватиме чоловікові від 51 до 119 гривень.
41-річний чоловік викликав швидку допомогу і розповів, що недавно був за кордоном і погано себе почуває, повідомили у поліції Полтавської області. Хворий начебто запідозрив у себе коронавірус.
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Карета швидкої допомоги доставила чоловіка до інфекційної лікарні. Уже там горе-жартівник розказав, що вся його історія була вигаданою. Медики викликали поліцію. Правоохоронці склали щодо чоловіка адмінпротокол за "завідомо неправдивий виклик спецслужб".
До слова, у Чернівецькій області чоловікові, що поширював неправдиву інформацію про коронавірус у соцмережі, теж загрожує покарання – штраф або виправні роботи.
Коронавірус в Україні:
- Наразі в Україні зареєстровано 7 випадків захворювання на Covid-19 – у Житомирській, Чернівецькій областях та у Києві. Жінка з Житомирщини – померла. Також у Чернівцях зафіксували смерть жінки, у якої підозрювали коронавірус.
- З 12 березня по 3 квітня в країні діє загальнонаціональний карантин.
- У Житомирській та Чернівецькій областях оголошено надзвичайну ситуацію.
- За пропозицією президента України Володимира Зеленського введено низку обмежувальних заходів, серед яких:
– закриття розважальних закладів та закладів громадського харчування;
– зупинено роботу метрополітенів;
– зупинено міжміське авіа, залізничне та автобусне пасажирське сполучення.