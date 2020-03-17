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      Поліція оштрафувала чоловіка за жарт про коронавірус

      -
      Чоловіка покарали за жарт про коронавірус / 24 канал

      Поліцейські покарали жителя Кременчука за хибний виклик медиків на начебто випадок коронавірусу. Невдалий жарт коштуватиме чоловікові від 51 до 119 гривень.

      41-річний чоловік викликав швидку допомогу і розповів, що недавно був за кордоном і погано себе почуває, повідомили у поліції Полтавської області. Хворий начебто запідозрив у себе коронавірус.

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      Карета швидкої допомоги доставила чоловіка до інфекційної лікарні. Уже там горе-жартівник розказав, що вся його історія була вигаданою. Медики викликали поліцію. Правоохоронці склали щодо чоловіка адмінпротокол за "завідомо неправдивий виклик спецслужб".

      До слова, у Чернівецькій області чоловікові, що поширював неправдиву інформацію про коронавірус у соцмережі, теж загрожує покарання – штраф або виправні роботи.

      Коронавірус в Україні:

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      Як використовувати маску / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Новини України Новини Полтави Поліція Карантин в Україні 2020
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