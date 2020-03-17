Поліція оштрафувала чоловіка за жарт про коронавірус

Поліцейські покарали жителя Кременчука за хибний виклик медиків на начебто випадок коронавірусу. Невдалий жарт коштуватиме чоловікові від 51 до 119 гривень.

41-річний чоловік викликав швидку допомогу і розповів, що недавно був за кордоном і погано себе почуває, повідомили у поліції Полтавської області. Хворий начебто запідозрив у себе коронавірус.

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Карета швидкої допомоги доставила чоловіка до інфекційної лікарні. Уже там горе-жартівник розказав, що вся його історія була вигаданою. Медики викликали поліцію. Правоохоронці склали щодо чоловіка адмінпротокол за "завідомо неправдивий виклик спецслужб".



До слова, у Чернівецькій області чоловікові, що поширював неправдиву інформацію про коронавірус у соцмережі, теж загрожує покарання – штраф або виправні роботи.

Коронавірус в Україні:

Наразі в Україні зареєстровано 7 випадків захворювання на Covid-19 – у Житомирській, Чернівецькій областях та у Києві. Жінка з Житомирщини – померла. Також у Чернівцях зафіксували смерть жінки, у якої підозрювали коронавірус.

З 12 березня по 3 квітня в країні діє загальнонаціональний карантин.

У Житомирській та Чернівецькій областях оголошено надзвичайну ситуацію.

За пропозицією президента України Володимира Зеленського введено низку обмежувальних заходів, серед яких:

– закриття розважальних закладів та закладів громадського харчування;

– зупинено роботу метрополітенів;

– зупинено міжміське авіа, залізничне та автобусне пасажирське сполучення.



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