Полигон, штабы БПЛА и НПЗ: Силы обороны нанесли серию ударов по военным объектам России

10–11 июля Силы обороны Украины провели атаки на ряд важных военных объектов России и оккупационных войск. Кроме того, военные уточнили результаты предыдущих ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, аэродрому и оборонному предприятию.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Что известно о новых поражениях на ТОТ и России?

Под удар попал общевойсковый полигон "Кальмиусское" вблизи временно оккупированного Докучаевска Донецкой области. Также украинские военные поразили пункты управления беспилотниками в районах Крысаново Белгородской области России и Первомайского Запорожской области, а также районы сосредоточения личного состава окупантов в Горловке и Кариже Курской области. Окончательные результаты ударов еще уточняются.

Кроме того, Силы обороны обнародовали уточненные последствия предыдущих атак. В частности, ущерб после удара по предприятию "Титан-Баррикады" в Волгограде оценивают примерно в 105 миллионов долларов.

Также подтверждены значительные повреждения Петербургского нефтяного терминала, НПЗ "Славнефть-ЯНОС", "ТАИФ-НК" и Ильского НПЗ, где были поражены резервуары, технологические установки, трубопроводы и другое оборудование. На аэродроме "Борисоглебск" после удара загорелось 28 цистерн с авиационным топливом общим объемом около 1600 кубометров.

В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны Украины и в дальнейшем будут наносить системные удары по военным и логистическим объектам страны-агрессора, чтобы ослабить ее возможности вести войну против Украины.

Напомним, в ночь на 11 июля Силы обороны Украины нанесли удар по плавсредствам российских оккупантов в Азовском море. По данным Генштаба, поражен 21 танкер, а также 4 буксира, 2 сухогруза и земснаряд, которые использовались для военной логистики и транспортировки нефти в обход санкций. Степень повреждений еще уточняется. В то же время российские власти заявили об атаке на четыре судна в Таганрогском заливе, сообщив о гибели одного матроса и незначительных повреждениях судов.