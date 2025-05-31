Американская политическая элита до сих пор не понимает базовую вещь: в ЦПД объяснили, что именно

В США есть немало аналитических центров, которые в течение многих лет изучают Россию. Однако, несмотря на это, американская политическая элита до сих пор не понимает базовую вещь.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Андрея Коваленко, руководителя ЦПД СНБО.

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"Россияне не мыслят категориями компромисса"

Так, по словам Коваленко, американская политическая элита не понимает базовую вещь – россияне не мыслят категориями компромисса, а режим Путина не руководствуется логикой выгоды, сдерживания или "правил игры".

Ментальность режима Путина, как отметил руководитель ЦПИ, – это фанатичная вера в силу, историческую миссию и право доминировать. "Это не рациональная модель поведения, которую можно "отпугнуть" санкциями или заставить к миру через "сдержанную дипломатию", – говорится в сообщении.

Вашингтону удобнее воспринимать Россию как "проблемного партнера", а не как целенаправленного врага. Потому что это позволяет оставлять пространство для переговоров. Но Россия не ведет переговоров – она пользуется слабостью,

– подчеркнул Коваленко.

Он добавил, что все попытки "перезагрузок", "красных линий" и "нормандских форматов" Путин воспринимал не как шанс договориться, а как знак страха Запада.

"Он выигрывал время. Сейчас – то же самое. Переговоры нужны только для выигрыша времени ради летнего наступления. Цель России не получить американские санкции здесь и сейчас. И не дать повод предоставить нам больше оружия", – отмечает глава ЦПД.

Он ответил на вопрос, почему это не видят в столицах Североатлантического Альянса.

"Потому что мыслят о России через либеральную призму – проецируя свои ценности на того, кто их презирает", – указал он.

Коваленко заметил, что "это не о недостаточности данных – это о нежелании принять жестокую правду". И эта ошибка уже стоила тысячи жизней, добавил он.

Если так пойдет дальше – Европа получит войну в Балтии за 4-6 лет и не только с Россией, но и с корейцами и иранскими прокси,

– отметил руководитель ЦПИ.