Уверенно толкает Россию в смуту, – Яковенко объяснил политические действия Пригожина

Главарь ЧВК "Вагнера" в течение нескольких месяцев уверенно выстраивает себе политический рейтинг. Он критикует все военно-политическое руководство России и предлагает себя, хоть косвенно, как "достойную" замену Владимиру Путину.

Евгений Пригожин выводит остатки "Вагнера" из Бахмута. Еще летом прошлого года его ЧВК насчитывала около 50 тысяч живой силы. По состоянию на данный момент у Пригожина остался мизер бойцов. Однако без денег и власти он не останется. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

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Толчок России к смуте

В последние дни "повар Путина" ездит в так называемые политические поездки российскими городами. Всюду он рассказывает о том, как необходимо обустраивать Россию, превратить ее чуть ли не в военный лагерь по примеру Южной Кореи. Кроме того, подчеркивает, что война будет продолжаться долго.

Довольно соблазнительно звучат его рассказы: апелляции к Сталину, расстрелам, репрессиям и так далее. Думаю, какой-то части русского населения это нравится. То есть он готовится к выборам и очень уверенно толкает Россию в смуту,

– отметил Игорь Яковенко.

Пригожин для этого делает очень многое. Уже несколько месяцев он "атакует" минобороны России. Он – человек, который оказывает определенное влияние на общество, публично называет Владимира Путина "дедушкой-муд*ком". Нецензурно высказывается против Сергея Шойгу и Валерия Герасимова.

Другого человека за столь существенный подрыв авторитета министерства обороны России давно уже посадили бы.

"Он на самом деле "ведет огонь" по штабам, называет ЧВК "Вагнера" вторым фронтом, который открыл против России. В своих этих "манифестах" он клеймит и Россию, и российское руководство. Это и является толканием страны в смуту", – пояснил политик.

Хотя и для Украины и мира в целом работа Пригожина полезна. Однако он делает ее только в собственных целях.

Амбиции Пригожина – немаленькие

Евгений Пригожин является одним из россиян, которые хорошо понимают, что страна-агрессор проиграет войну. В условиях проигрыша спастись и получить какие-то преференции "повар Путина" сможет только в случае наступления этой смуты.

В войне "всех против всех", которую сам начал, Пригожин рассчитывает получить некий кусок территорий. Возможно, стать президентом какой-то новой страны, которая образуется на обломках Российской империи,

– отметил Яковенко.

Однако по состоянию на сегодняшний день в России создали уже около 40 ЧВК, в том числе 3 из них принадлежат "Газпрому". Все постараются любым способом прибрать себе в руки какие-то сырьевые регионы.

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