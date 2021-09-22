Политический кризис: Франция отказалась от встречи с США, Британией и Германией на Генассамблее
Источник:DPA
В среду, 22 сентября, на Генассамблее ООН должна была бы состояться встреча США, Великобритании, Германии и Франции на уровне глав МИД. Однако последняя отказалась от этого из-за скандала с созданием нового военного союза в Индо-Тихоокеанском регионе.
В то же время немецкая сторона сообщила о том, что встреча дипломатов не отменена, а отсрочена. Однако в Госдепе США сообщили, что следующую дату пока не определили.
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Причиной отказа стала Австралия
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан отказался от переговоров с США, Великобританией и Германией в рамках Генассамблеи ООН из-за скандала с расторжением "контракта века" между Парижем и Канберрой. Причиной этого стало создание нового военного союза США, Великобритании и Австралии под названием AUKUS.
Глава МИД Германии Хайко Маас надеется, что госсекретарь США Энтони Блинкен еще будет иметь возможность обсудить с главой французского МИД всю эту ситуацию, которая ухудшила отношения Парижа и Вашингтона.
Новый военный союз AUKUS: главное
- В сентябре 2021 года лидеры США, Великобритании и Австралии анонсировали создание нового военного альянса в Индо-тихоокеанском регионе. Главной целью является противодействие потенциальной угрозе со стороны Китая.
- США и Великобритания обязались помочь Австралии построить собственный атомный подводный флот.
- Из-за этого Австралия расторгла "контракт века" с Францией на поставку подводных лодок на несколько десятков миллиардов долларов.
- В ответ Франция заявила, что такие действия Австралии являются "серьезным подрывом доверия".
- Из-за скандала отменили саммит Франции и Великобритании.