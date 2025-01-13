"Мы попадем в ад": Фицо обеспокоен распадом коалиции ми заговорил о выборах

В Словакии продолжается политический кризис. Премьер-министр Роберт Фицо предостерег своих коалиционных партнеров о возможности проведения досрочных выборов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слово Роберта Фицо в эфире политического шоу на словацком телеканале ta3.

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Что известно о заявлении Фицо относительно политического кризиса

Так, во время эфира Роберт Фицо установил своим партнерам по коалиции строгий дедлайн для выхода из нынешнего тупика – до марта. Премьер приказал им разобраться. "Или мы попадем в ад", – заявил Фицо.

Если Словацкая национальная партия и "Голос" не обеспечат функционирование парламента ... единственным решением для этой страны будут досрочные парламентские выборы,

– предупредил он.

Так, политический кризис в Словакии возник из-за выхода трех депутатов от Словацкой национальной партии из своей фракции из-за внутренних споров. Таким образом правительство Фицо работает с минимальным большинством и имеет проблемы с проведением законов через палату. В ноябре Фицо признал, что досрочные выборы могут неизбежно состояться.

В декабре 2024 года еще четыре депутата от партии "Голос" начали бунтовать в частности, из-за связей правительства Фицо с Россией.

Михал Шимечка, лидер оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия", заявил, что визит Фицо в Москву был маневром, чтобы скрыть собственные проблемы в коалиции.