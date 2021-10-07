Об этом рассказал политтехнолог и эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен в эфире 24 канала. По его мнению, отставка Разумкова была лишь вопросом времени.

К теме Разумкова отправили в отставку с поста спикера Рады

Это стало понятно примерно 3,5 месяца назад, когда Разумков фактически начал свою персональную политическую карьеру. Однако он делал это на противостоянии с инициативами "Слуги народа" и законопроектом Владимира Зеленского о деолигархизации.

Вопрос был лишь в том, когда именно его отправят в отставку. Впрочем, это произошло довольно быстро.

Почему политическое будущее – туманно

Тизенгаузен заметил, что Разумков в кресле спикера – довольно весомая политическая фигура. Он всегда находился в информационном поле и был желанным гостем на телеканалах.

Впрочем, как депутат он может быть в будущем интересным только тогда, когда начнет активно выстраивать свою политическую карьеру.

Разумков может это делать только на дальнейшем противостоянии с действующей властью. Однако на этом электоральном поле довольно тесно,

– заявил политтехнолог.

Также для того, чтобы строить политическую карьеру, нужно иметь много денег и доступ к большим телеканалам. Впрочем, самое интересное сейчас то, кто присоединится к Разумкову.

Узнайте больше Политтехнолог, бывший регионал и наличный магнат: что известно про экс-спикера Дмитрия Разумкова Разумкова

"Политическое будущее Разумкова – туманно. Да, сейчас у него поддержка в рамках 2%. Но как только он начнет активную деятельность для противостояния действующей власти, то перейдет на совершенно другое электоральное поле – протестное", – подытожил Тизенгаузен.

Тизенгаузен рассказал о политическом будущем Разумкова: смотрите видео

Отставка Разумкова: что известно