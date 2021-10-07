Об этом рассказал политтехнолог и эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен в эфире 24 канала. По его мнению, отставка Разумкова была лишь вопросом времени.
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Это стало понятно примерно 3,5 месяца назад, когда Разумков фактически начал свою персональную политическую карьеру. Однако он делал это на противостоянии с инициативами "Слуги народа" и законопроектом Владимира Зеленского о деолигархизации.
Вопрос был лишь в том, когда именно его отправят в отставку. Впрочем, это произошло довольно быстро.
Почему политическое будущее – туманно
Тизенгаузен заметил, что Разумков в кресле спикера – довольно весомая политическая фигура. Он всегда находился в информационном поле и был желанным гостем на телеканалах.
Впрочем, как депутат он может быть в будущем интересным только тогда, когда начнет активно выстраивать свою политическую карьеру.
Разумков может это делать только на дальнейшем противостоянии с действующей властью. Однако на этом электоральном поле довольно тесно,
– заявил политтехнолог.
Также для того, чтобы строить политическую карьеру, нужно иметь много денег и доступ к большим телеканалам. Впрочем, самое интересное сейчас то, кто присоединится к Разумкову.
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"Политическое будущее Разумкова – туманно. Да, сейчас у него поддержка в рамках 2%. Но как только он начнет активную деятельность для противостояния действующей власти, то перейдет на совершенно другое электоральное поле – протестное", – подытожил Тизенгаузен.
Тизенгаузен рассказал о политическом будущем Разумкова: смотрите видео
Отставка Разумкова: что известно
- Давид Арахамия 30 сентября поручил выдать подписные листы для снятия Дмитрия Разумкова с должности. В ответ на это спикер заявил, что с процессом не будет медлить.
- Нардепы 4 октября собрали необходимое количество голосов, чтобы начать отзыв политика с должности. На следующий день они отстранили Разумкова от ведения пленарных заседаний на 2 дня.
- Уже 7 октября Верховная Рада поддержала отставку политика. Это поддержали 246 нардепов. Из них 211 - "слуги народа".
- Фракция "Слуга народа" провела заседание, во время которого нардепы определились с кандидатом на должность спикера. В частности, от монобольшинства делегировали Руслана Стефанчука.