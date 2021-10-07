Про це розповів політтехнолог та експерт з управління репутацією Борис Тизенгаузен в ефірі 24 каналу. На його думку, відставка Разумкова була лише питанням часу.
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Це стало зрозуміло приблизно 3,5 місяці тому, коли Разумков фактично почав свою персональну політичну кар'єру. Однак він робив це на протистоянні з ініціативами "Слуги народу" і законопроєктом Володимира Зеленського про деолігархізацію.
Питання було лише в тому, коли саме його відправлять у відставку. Втім, це сталося досить швидко.
Чому політичне майбутнє – туманне
Тизенгаузен зауважив, що Разумков у кріслі спікера – доволі вагома політична фігура. Він завжди перебував в інформаційному полі та був бажаним гостем на телеканалах.
Втім, як депутат він може бути в майбутньому цікавим тільки тоді, коли почне активно вибудовувати свою політичну кар'єру.
Разумков може це робити лише на подальшому протистоянні з чинною владою. Однак на цьому електоральному полі доволі тісно,
– заявив політтехнолог.
Також для того, щоб будувати політичну кар'єру, потрібно мати багато грошей й доступ до великих телеканалів. Втім, найцікавіше зараз те, хто приєднається до Разумкова.
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"Політичне майбутнє Разумкова – туманне. Так, зараз у нього підтримка у рамках 2%. Але як тільки він почне активну діяльність для протистояння чинній владі, то перейде на абсолютно інше електоральне поле – протестне", – підсумував Тизенгаузен.
Тизенгаузен розповів про політичне майбутнє Разумкова: дивіться відео
Відставка Разумкова: що відомо
- Давид Арахамія 30 вересня доручив видати підписні листи для зняття Дмитра Разумкова з посади. У відповідь на це спікер заявив, що з процесом не зволікатиме.
- Нардепи 4 жовтня зібрали необхідну кількість голосів, щоб почати відкликання політика з посади. Наступного дня вони відсторонили Разумкова від ведення пленарних засідань на 2 дні.
- Вже 7 жовтня Верховна Рада підтримала відставку політика. Це підтримали 246 нардепів. З них 211 – "слуги народу".
- Фракція "Слуга народу" провела засідання, під час якого нардепи визначилися з кандидатом на посаду спікера. Зокрема, від монобільшості делегували Руслана Стефанчука.