Про це розповів політтехнолог та експерт з управління репутацією Борис Тизенгаузен в ефірі 24 каналу. На його думку, відставка Разумкова була лише питанням часу.

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Це стало зрозуміло приблизно 3,5 місяці тому, коли Разумков фактично почав свою персональну політичну кар'єру. Однак він робив це на протистоянні з ініціативами "Слуги народу" і законопроєктом Володимира Зеленського про деолігархізацію.

Питання було лише в тому, коли саме його відправлять у відставку. Втім, це сталося досить швидко.

Чому політичне майбутнє – туманне

Тизенгаузен зауважив, що Разумков у кріслі спікера – доволі вагома політична фігура. Він завжди перебував в інформаційному полі та був бажаним гостем на телеканалах.

Втім, як депутат він може бути в майбутньому цікавим тільки тоді, коли почне активно вибудовувати свою політичну кар'єру.

Разумков може це робити лише на подальшому протистоянні з чинною владою. Однак на цьому електоральному полі доволі тісно,

– заявив політтехнолог.

Також для того, щоб будувати політичну кар'єру, потрібно мати багато грошей й доступ до великих телеканалів. Втім, найцікавіше зараз те, хто приєднається до Разумкова.

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"Політичне майбутнє Разумкова – туманне. Так, зараз у нього підтримка у рамках 2%. Але як тільки він почне активну діяльність для протистояння чинній владі, то перейде на абсолютно інше електоральне поле – протестне", – підсумував Тизенгаузен.

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