Практически невозможно: есть одно условие для отстранения Трампа от власти

Политическая система США построена так, чтобы граждане страны влияли на политические процессы. Однако если они выбрали президента, то не могут его изменить до следующих выборов.

Устранить Дональда Трампа от власти будет возможно только в случае возникновения какого-то громкого скандала или драматической ситуации. Это 24 Каналу отметил основатель благотворительного фонда Liberty Ukraine Foundation Дмитрий Топчий.

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Это возможно в случае скандала

Дмитрий Топчий отметил, что для того, чтобы состоялся импичмент президента, демократы должны иметь контроль над обеими палатами Конгресса США или хотя бы одной и рассчитывать, что их коллеги-республиканцы их поддержат. В противном случае вопрос импичмента ни к чему не приведет.

Революция в Штатах также невозможна. У американцев так не работает. Стоит вопрос, что должна проводиться определенная работа с американскими политиками. Должна быть надежда, что они не будут руководствоваться исключительно приказами Дональда Трампа. Однако в целом если в США уже выбрали президента, то раньше окончания срока его почти невозможно изменить.

Практически невозможно. Единственное, что может произойти – это определенный скандал. Мы помним администрацию Билла Клинтона, когда произошел скандал. Он был вынужден покинуть Овальный кабинет. Здесь больше стоит вопрос какой-то драматической ситуации, которая будет основной причиной, чтобы определенный политик ушел со своей должности,

– объяснил основатель благотворительного фонда.

К слову, член Республиканской партии и президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус откровенно рассказал о реакции американцев на политику Дональда Трампа. По его словам, на президента США продолжается сильное давление со стороны Республиканской партии. Многие сенаторы и конгрессмены знают, что на самом деле происходит в Украине, и не поддерживают позиции американского лидера. Трампу пытаются донести, что Владимир Путин является опасным, что с ним не стоит долго "заигрывать".