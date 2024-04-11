Планы Трампа – непостоянны: Березовец ответил, от чего они зависят

В СМИ обнародовали детали так называемого "мирного плана" Дональда Трампа, который предусматривает сдачу России части ныне оккупированных территорий в обмен на мир. Вполне вероятно, что определенные планы у экс-главы США действительно могут быть.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил политолог, офицер ВСУ Тарас Березовец. Но проблема в том, что политика Трампа за один день может кардинально измениться.

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"У Трампа может существовать в голове 10 различных планов, которые будут уживаться там спокойно. Один план может быть – "разбомбить Китай ядерными боеголовками", а другой – "договориться с Китаем и мирно отдать им Тайвань". Это "человек противоречий", – объяснил он.

Как Трамп меняет свою риторику

Дональд Трамп может изменить свою риторику за один день, считает Березовец. Поэтому и к любым планам, которые обнародуют СМИ, надо относиться скептически. Доподлинного неизвестно, какой именно идеи придерживается сам Трамп в тот или иной момент, и какой из советников окончательно может повлиять на него.

"Я вполне допускаю, что наличие планов может быть. Являются ли они окончательными – отнюдь. Будет ли их придерживаться Трамп на случай, если снова войдет в Белый дом – не факт. Потому что может оказаться так, когда Трамп будет перебирать на себя власть, на него может влиять совсем другой советник", – объяснил политолог.

Он добавил, что вместе с этим администрация Белого дома всегда осторожно вела политику в отношении Украины. Изначально их риторика была построена по тезису "ничего об Украине без Украины". И сейчас они комментируют удары по российским военным объектам, но последнее слово остается за нашей страной.

Что известно о "мирном плане" Трампа: основное