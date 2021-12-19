Политики, которых вымели, хотят вернуться, – Кравчук о досрочных парламентских выборах
Источник:24 канал
В последний день политического года, 17 декабря, представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко заявил, что его партийцы готовы сложить мандаты. Таким образом, нардепы планируют спровоцировать досрочные выборы.
Однако, такие заявления могут сыграть на руку России. Об этом в авторской программе Сергея Лещенко "Что это было?" заявила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
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"Просто политики хотят вернуться к власти. Те, которых вымели, хотят вернуться", – подчеркнула Кравчук.
По ее словам, даже если предположить, что досрочные парламентские выборы состоятся, партии будут состоять в основном из старых лиц. В то же время почти 100% вероятность, что Верховная Рада текущего созыва проработает как следует вплоть до очередных выборов.
Игра в пользу России
Народный депутат убеждена, что досрочные выборы только разбалансируют ситуацию в Украине, поэтому врагу будет легче надавить на нас во время переговоров или осуществить вторжение.
Хотя Вооруженные силы Украины готовы к любым ситуациям, лучше всего, чтобы все было стабильно, а люди сплачивались, даже в политической сфере.
Я не говорю, что этого точно не произойдет до конца каденции, но сейчас я не вижу сигналов, чтобы были досрочные парламентские выборы.
– заметила Кравчук.
И даже если вся партия ОПЗЖ сложит мандаты, их не будет достаточно, чтобы объявить перевыборы в Раду. Таким образом, политсила просто привлекает к себе внимание и пытается попасть в информационное пространство.
Полный выпуск "Что это было?" с Евгенией Кравчук: смотрите видео
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