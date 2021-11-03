Политолог назвал проблемы Верещук на посту министра

Ирину Верещук могут назначить на должность министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Она ради должности должна сложить депутатский мандат.

Такое мнение в эфире авторской программы Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале высказал политолог Владимир Фесенко. По его словам, политик в случае чего-то не сможет получить назад мандат депутата.

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"Или другая должность, или общественно-политическая деятельность", – пояснил политолог.

Фесенко: Понадобится время для адаптации

Фесенко отметил, что для Верещук главной проблемой и вызовом будет проверка самой себя. Речь идет об испытаниях на то, сможет ли она руководить министерством.

Ей (Верещук – 24 канал) понадобится время на адаптацию. На то, чтобы получить опыт работы во главе министерства,

– подчеркнул политолог.

Фесенко отметил, что у политика есть депутатский опыт. Однако "работа министра довольно иная".

Я думаю, что у нее уже есть коммуникационный опыт определенных политических переговоров. С умением искать влиятельных союзников у нее все в порядке. Она амбициозна. Владимир Фесенко Политолог

Назначение Верещук: главное