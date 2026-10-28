"Перемирие идей и действий": политолог объяснил паузу в ударах Украины по нефтеперерабатывающим заводам России

Украина временно приостановила удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в связи с приближением выборов в США. Это компромиссное решение поможет сохранить поступление разведывательных данных и работу спутниковой связи Starlink.

Об этом в эфире 24 Канала сообщил политолог Максим Джигун. По его словам, Киев стремится избежать любых обвинений в оказании влияния на стоимость топлива на американских заправках перед голосованием. Временное затишье на вражеских объектах продлится до тех пор, пока не ослабнет политическое давление из-за океана.

Почему возникла пауза в атаках

Эксперт отметил, что нынешнее решение является вынужденным шагом навстречу партнерам, от которых напрямую зависит бесперебойность оборонной поддержки.

Я думаю, что это такое перемирие идей и действий. Оно носит временный характер и возобновится после того, как на нас перестанут оказывать давление в контексте избирательного процесса в Америке,

– отметил Максим Джигун.

Сохранение таких каналов сотрудничества гарантирует Силам обороны регулярное поступление спутниковых данных и функционирование терминалов связи на линии фронта.

Переговоры в Абу-Даби и лекции Путина

Помимо внутриамериканских процессов, стороны готовятся к трехсторонней встрече переговорных групп в Абу-Даби. Аналитик обратил внимание на то, что уступчивость Кремля не случайна – это результат накопительного эффекта от точных ударов украинских дронов по энергетике и экономике РФ.

В то же время показательной стала недавняя онлайн-беседа Владимира Путина с главами Норвегии и Финляндии. Вместо обсуждения реальных условий деэскалации диктатор полтора часа читал иностранным лидерам сомнительные лекции.

Это такие альтернативные уроки истории от Путина. Для лидеров Финляндии и Норвегии время имеет значение, и хотелось бы провести его с пользой, чтобы предотвратить угрозу,

– подчеркнул гость эфира.

По мнению аналитика, после формирования нового состава парламента США появятся дополнительные инструменты, которые заставят чиновников разблокировать критически важные решения относительно ракет для систем Patriot.

Ранее эксперт отмечал, что Белому дому не удастся шантажировать Украину приостановкой обмена разведданными из-за сопротивления американского общества.