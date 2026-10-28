"Перемир'я ідей і вчинків": політолог пояснив паузу в ударах України по НПЗ Росії

Про це в ефірі 24 Каналу повідомив політолог Максим Джигун. За його словами, Київ прагне уникнути будь-яких закидів щодо впливу на вартість пального на американських заправках перед голосуванням. Тимчасове затишшя на ворожих об'єктах триватиме доти, доки не зменшиться політичний тиск з-за океану.

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Чому виникла пауза в атаках

Експерт зазначив, що нинішнє рішення є вимушеним кроком назустріч партнерам, від яких безпосередньо залежить безперебійність оборонної підтримки.

Я думаю, що це таке перемир'я ідей і вчинків. Воно має тимчасовий характер і відновиться після того, коли на нас не тиснутимуть в контексті виборчого процесу Америки– зазначив Максим Джигун.

Збереження таких каналів співпраці гарантує Силам оборони регулярне надходження супутникових даних і функціонування терміналів зв'язку на лінії фронту.

Переговори в Абу-Дабі та лекції Путіна

Окрім внутрішньоамериканських процесів, сторони готуються до тристоронньої зустрічі переговірних груп в Абу-Дабі. Аналітик звернув увагу на те, що поступливість Кремля не є випадковою – це результат накопичувального ефекту від влучних ударів українських дронів по енергетиці та економіці Росії.

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Водночас показовою стала нещодавня онлайн-розмова Володимира Путіна з очільниками Норвегії та Фінляндії. Замість обговорення реальних умов деескалації диктатор півтори години читав іноземним лідерам сумнівні лекції.

Це такі альтернативні уроки історії від Путіна. Для лідерів Фінляндії і Норвегії час має значення, і хотілося б провести його корисно, аби попередити загрозу– підкреслив гість ефіру.

На думку аналітика, після формування нового складу парламенту США з'являться додаткові інструменти, які змусять посадовців розблокувати критично важливі рішення щодо ракет до систем Patriot.

Раніше експерт наголошував, що Білому дому не вдасться шантажувати Україну призупиненням обміну розвідданими через спротив американського суспільства.