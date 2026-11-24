Публичное признание Киевом нанесения ударов по кораблям РФ в ливийском порту Бенгази стало дипломатическим просчетом. Официальное подтверждение атаки создало лишние трудности для Украины на международной арене.

Об этом заявил политолог Виктор Таран в эфире 24 Канала. По его мнению, хотя Украина имеет полное право уничтожать силы агрессора в любой точке мира, открытое афиширование спецоперации в Средиземном море стало лишним шагом.

Опыт израильской дипломатии

Виктор Таран отметил, что после свержения Муаммара Каддафи Ливия остается раздробленной на сферы влияния. В частности, порт Бенгази контролирует пророссийская власть на востоке страны, которая открыто сотрудничает с Кремлем. Аналитик убежден, что украинским властям было бы хорошо перенять тактику, которой традиционно придерживается Израиль.

Мне в этой ситуации больше нравится позиция Израиля, когда происходят какие-то определенные действия. Все понимают, кто за этим стоит. Но Израиль всегда дипломатично заявляет, что мы не можем это ни подтвердить, ни опровергнуть. Берут такую паузу. Конкретно в этой ситуации она была бы гораздо более корректной: и так все поняли, кто это сделал, а у нас было бы меньше проблем на международном фронте,

– отметил политолог.

Виктор Таран об ударах в Ливии: видео

Удар по позициям на международной арене

Аналитик обратил внимание на то, что одновременно с французской инициативой в Совете Безопасности ООН по осуждению ударов России по украинской энергетике восточноливийское правительство при поддержке Москвы требует расследования в отношении Киева. Это существенно размывает фокус внимания мирового сообщества.

Кроме того, публичное заявление создало напряженность в отношениях со странами Глобального Юга и Южной Европы.

Мы сами загнали себя в ситуацию, когда часть арабского мира начинает распространять нарративы о том, что Украина – государство-террорист, превращая нас из жертвы в агрессора. Более того, у нас возникают дискуссии в Италии, для которой Ливия является бывшей колонией, где оппозиция атакует правительство Мелони. Иногда молчание гораздо важнее громких заявлений, а пиар уместен далеко не всегда,

– подытожил эксперт.

Ранее дипломаты подчеркивали, что российские корабли подвергают Ливию опасности, а Украина реализует законное право на самооборону. В то же время в Триполи ранее обвинили Киев в создании угрозы суверенитету из-за атаки на корвет "Меркурий".