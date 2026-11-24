Про це заявив політолог Віктор Таран в ефірі 24 Каналу. На його думку, хоча Україна має повне право знищувати сили агресора в будь-якій точці світу, відкрите афішування спецоперації в Середземному морі стало зайвим кроком.

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Досвід ізраїльської дипломатії

Віктор Таран зазначив, що після повалення Муаммара Каддафі Лівія залишається розколотою на сфери впливу. Зокрема, порт Бенгазі контролює проросійська влада сходу країни, яка відкрито співпрацює з Кремлем. Аналітик переконаний, що українській владі варто було перейняти тактику, якої традиційно дотримується Ізраїль.

Мені в цій ситуації більше подобається позиція Ізраїлю, коли відбуваються якісь певні дії. Всі розуміють, хто за цим стоїть. Але Ізраїль завжди дипломатично каже, що ми не можемо це ні підтвердити, ні спростувати. Беруть таку певну паузу. Конкретно в цій ситуації вона була б значно коректнішою: і так всі зрозуміли, хто це зробив, а ми мали б менше проблем на міжнародному фронті– зазначив політолог.

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Віктор Таран про удари в Лівії: відео

Удар по позиціях на міжнародній арені

Аналітик звернув увагу на те, що водночас із французькою ініціативою в Раді Безпеки ООН щодо засудження ударів Росії по українській енергетиці східнолівійський уряд за підтримки Москви вимагає розслідування проти Києва. Це суттєво розмиває фокус уваги світової спільноти.

Крім того, публічна заява створила напруженість у відносинах із країнами Глобального Півдня та Південної Європи.

Ми самі себе загнали в ситуацію, коли частина арабського світу починає поширювати наративи, що Україна – держава-терорист, роблячи з жертви агресора. Більше того, у нас виникають дискусії в Італії, для якої Лівія є колишньою колонією, де опозиція атакує уряд Мелоні. Інколи тиша набагато важливіша за гучні заяви, а піар доречний далеко не завжди– підсумував експерт.

Раніше дипломати наголошували, що російські кораблі наражають Лівію на небезпеку, а Україна реалізує законне право на самооборону. Водночас у Триполі раніше звинуватили Київ у створенні загрози суверенітету через атаку на корвет "Меркурій".