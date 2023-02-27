Традиция рачки заползать в юрту, – политолог о визите Лукашенко в Китай
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко собрался с визитом в Китай, который запланирован на 28 февраля. Это будет похоже на визиты московских князей в юрту к Золотой Орде.
Об этом 24 Каналу рассказал политолог Валентин Гладких. По его словам, у Китая и до войны были собственные экономические интересы в Беларуси. Представители Пекина заинтересованы в том, чтобы их инвестиции были под гарантированной безопасностью.
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Хотя они и так имеют много рычагов влияния на Беларусь. А в случае с Россией удачно злоупотребляют положением, в котором оказался Кремль из-за войны.
Чего ждать от визита Лукашенко в Китай
Как подчеркнул Гладких, очень сомнительно, что визит Лукашенко в Китай будет иметь какие-то дальновидные последствия для Украины. Ничего особенного там не будет.
Он напомнил о "мирных инициативах", которые предложил Китай. Они, по его мнению, оказались не столь катастрофическими, как прогнозировалось. Некоторые пункты этого плана совпадают с мнениями украинских властей, от чего Киев может дальше искать взаимопонимания с Китаем.
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В то же время визит Лукашенко не должен никак повлиять на позицию Китая относительно войны в Украине. Сомнительно, что там будет что-то серьезное.
Не думаю, что здесь стоит переживать из-за визита Лукашенко в Китай. Это все равно, что переживать из-за визита московских князей в юрту к Золотой Орде, где те рачки заползали, чтобы получить ярлык на "княжение". Традиция заползать раком в юрту стоит у источников их культуры. Не стал бы этому уделять столько внимания,
– отметил Гладких.
Лукашенко едет в Китай: коротко
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко посетит Китай с 28 февраля по 2 марта. Он начал рассказывать, что нужно дальше выстраивать "дружбу" и взаимовыгодное экономическое сотрудничество с Китаем.
- По мнению российского правозащитника Марка Фейгина, Лукашенко пытается предоставить своему визиту гораздо большее значение, чем это есть на самом деле. Самопровозглашенный президент Беларуси не интересен китайским властям.
- Политолог Андрей Вигиринский считает, что Лукашенко не просто так летит в Китай. Он хочет больше сотрудничать с Пекином, чтобы иметь противовес России.