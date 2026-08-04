Политолог Петр Олещук в беседе с 24 Каналом высказал предположение, действительно ли укрепление позиций Демократической партии будет способствовать налаживанию тесного сотрудничества между Украиной и США в военной сфере. Он объяснил, на каких политических вопросах в первую очередь сосредоточатся демократы.

Будут управлять левые демократы

Олещук отметил, что возвращение демократов к власти в США ничего особенного Украине не даст. Ведь далеко не все представители Демократической партии думают только о том, как помочь Киеву.

"Сейчас в партии большую силу приобретает левый фланг демократов. Среди них, например, политики, которые не так давно не поддержали так называемый Акт в поддержку Украины, в котором, в частности, содержались требования о военной помощи нашей стране. Однако в Конгрессе за него проголосовала большая часть демократов, но, в частности, левые демократы его проигнорировали. И сейчас именно они будут набирать силу", – пояснил политолог.

Что изменится в плане поддержки Украины, если к власти в США вернутся демократы: смотрите видео

Речь идет о демократах, ярким представителем которых является новый мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани. Он, как отметил Олещук, никогда ничего не говорил в поддержку Украины, и это, вероятно, не случайно, ведь это не его тема. Его волнуют, например, вопросы, связанные с Израилем, а Владимир Путин и Украина – нет.

Кроме того, победа демократов на выборах в Конгресс приведет к тому, что они займутся продвижением импичмента Дональду Трампу. Однако у него не будет шансов, потому что Демократическая партия не получит абсолютное большинство в Сенате. Поэтому это превратится в постоянную борьбу за власть между Конгрессом и президентом,

– подчеркнул Петр Олещук.

Политолог добавил, что Трамп будет постоянно публиковать посты о том, какой Конгресс плохой и что все они там предатели. Конгресс будет периодически голосовать за очередные положения об импичменте Трампу. И конгрессменам в такой ситуации просто не будет времени заниматься сдерживанием России, внешней политикой, налаживанием отношений с Украиной. Поэтому Соединенные Штаты на два года погрузятся в политический кризис.

Напомним, что, по данным The Atlantic, Дональд Трамп не одобрил предоставление Украине 300 ракет-перехватчиков Patriot. Об этом президента США просил Владимир Зеленский. Как пишет издание, вместо этого американский лидер во время саммита НАТО в Анкаре предложил Киеву получить лицензию на производство собственных ракет-перехватчиков Patriot.

Однако позже Трамп, как отмечает The New York Times, отказался от своего обещания. Он объяснил свое решение тем, что не желает передавать важные технологии и опасается, что их используют против Соединенных Штатов.