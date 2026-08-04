Політолог Петро Олещук припустив у розмові з 24 Каналом, чи дійсно посилення Демократичної партії сприятиме налагодженню тісної співпраці України та США у військовій сфері. Він пояснив, на яких політичних питаннях насамперед зосередяться демократи.

Керуватимуть ліві демократи

Олещук зауважив, що повернення демократів до влади у США нічого особливо не дасть Україні. Адже далеко не всі представники Демократичної партії думають лише про те, як допомогти Києву.

"Зараз у партії велику силу набуває лівий фланг демократів. Серед них, наприклад, політики, які не так давно не підтримали так званий Акт на підтримку України, в якому, зокрема, були вимоги щодо військової допомоги нашій країні. Проте в Конгресі за нього проголосувала більша частина демократів, але зокрема ліві демократи – його проігнорували. І зараз саме вони набуватимуть силу", – пояснив політолог.

Що зміниться щодо підтримки України, якщо до влади у США повернуться демократи: дивіться відео

Йдеться про демократів, яскравим представником яких є новий мер Нью-Йорка Зоран Мамдані. Він, як зауважив Олещук, ніколи нічого не казав на підтримку України, і це, ймовірно, не випадково, адже це не його тема. Його хвилюють, наприклад, питання, які пов'язані з Ізраїлем, а Володимир Путін з Україною – ні.

Крім того, перемога демократів на виборах до Конгресу призведе до того, що вони займатимуться просуванням імпічменту Дональду Трампу. Проте він не матиме перспектив, тому що Демократична партія не отримає тотальної більшості в Сенаті. Тому це перетвориться на перманентне перетягування ковдри між Конгресом і президентом,

– підкреслив Петро Олещук.

Політолог додав, що Трамп буде постійно писати пости про те, який Конгрес поганий і які всі вони там зрадники. Конгрес буде періодично голосувати за чергові норми щодо імпічменту Трампу. І конгресменам в такій ситуації просто не буде часу займатися стримуванням Росії, зовнішньою політикою, налагодженням відносин з Україною. Тому Сполучені Штати на два роки зануряться у політичну кризу.

Нагадаємо, що за даними The Atlantic, Дональд Трамп не узгодив надання Україні 300 ракет-перехоплювачів Patriot. Про це президента США просив Володимир Зеленський. Про те, як пише видання, замість цього американський лідер під час саміту НАТО в Анкарі запропонував Києву отримати ліцензію на виробництво власних ракет-перехоплювачів Patriot.

Проте пізніше Трамп, як зазначає The New York Times, відмовився від своєї обіцянки. Він пояснив своє рішення тим, що не бажає віддавати важливі технології та має побоювання, що їх використають проти Сполучених Штатів.