Китаю есть что терять: с какими последствиями там столкнутся в случае передачи оружия России

В последние дни стало больше информации, что Китай размышляет о поставках России летального оружия. Если Пекин таки решится на этот шаг, то ситуация станет очень напряженной.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Тарас Загородний. По его словам, сейчас ясно видно, что выстраивается определенная ось между Россией, Ираном и Китаем. Есть сомнения, что дроны-камикадзе Shahed-136 могут быть совсем не иранскими. Не исключено, что Китай мог помогать определенными компонентами.

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Какие возможны последствия от передачи китайского оружия в Россию

По мнению Загороднего, Китаю гораздо лучше было бы пойти осваивать Россию и не входить в конфликт с Соединенными Штатами.

Но я вижу сейчас большое колебание, которое неизвестно, куда может пойти. Станет ли Китай жертвой собственной пропаганды, хватит ли у них предохранителей не передавать оружие. Потому что появление китайского оружия на территории Украины – это уже близко к Третьей мировой. Потому что будут более или менее равнозначные блоки из государств. За мощью – нет, а за населением – да,

– отметил Загородний.

Конечно, в ответ Запад введет санкции против Китая. Там достаточно мощный фондовый рынок и много "быстрых" денег, которые могут быстро выйти из страны. И это будет удар Пекину. Стоит ли рисковать своим экономическим положением для снабжения, например, баражирующих боеприпасов России – сомнительная идея.

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Несмотря на это, если Китай станет жертвой пропаганды, то могут быть даже такие неадекватные шаги. Как считает Загородний, Запад в этом случае сможет резко сократить отношения с Китаем. Но для этого нужно сформировать производства в Европе или сотрудничать с другими странами типа Индии или Вьетнама.

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