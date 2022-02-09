Политзаключенному Джелялову назначили стипендию имени Левко Лукьяненко

Нариману Джелялову назначили госстипендию имени Левко Лукьяненко. Заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа незаконно удерживают под стражей в оккупированном Крыму.

Выплату украинскому политзаключенному 9 февраля согласовал Кабинет Министров, сообщает 24 канал. Ранее соответствующий указ издал президент Владимир Зеленский.

Ранее Оккупанты принудительно отправили Джелялова на психиатрическую экспертизу

Джелялову назначили стипендию имени Лукьяненко

Назначить государственную стипендию имени Левко Лукьяненко Джелялову Нариману Энверовичу,

– говорится в указе.

Джелялову будут выплачивать госстипендию в течение всего времени его незаконного содержания и еще год после освобождения.

Задержание и удерживание оккупантами Джелялова: коротко

Российские оккупанты 4 сентября 2021 года обыскали дом и задержали заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова.

Позже стало известно, что боевики удерживали украинца в неизвестном помещении. Они держали его в наручниках и с мешком на голове.

В сентябре США отреагировали на задержание Россией замглавы Меджлиса. Госдеп призвал Кремль немедленно освободить Джелялова и остальных удержанных крымских татар.

В октябре оккупанты принудительно отправили крымского татарина в психушку.

Впоследствии "суд" в Крыму продлил арест Нариману Джелялову. Заместитель главы Меджлиса находится в СИЗО.

Политзаключенному грозит до 20 лет лишения свободы. Его обвиняют в "диверсии".

К теме о задержании Джелялова: смотрите видео

Государственная стипендия имени Левко Лукьяненко составляет три прожиточных минимума. Ее присваивают гражданам, которых государство-агрессор незаконно удерживает на своей или оккупированной территории из-за политической или общественной деятельности.