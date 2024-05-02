Во Львове на Пасху отменят популярное массовое мероприятие

Во Львовском городском совете сообщили, что отменяют все массовые мероприятия на Пасху. Под запрет также попадут традиционные обливания на Поливальный понедельник, который приходится на 6 мая.

Несколько лет назад обливания отменили из-за пандемии коронавируса, а затем – из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом сообщил руководитель администрации городского головы Евгений Бойко.

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Обливаний не будет

По словам Бойко, Поливальный понедельник – это традиция, которую львовяне очень любили. Городская власть также ее с большим удовольствием поддерживала.

Впервые зону для водных игр и обливания на площади Рынок обустроили 10 лет назад. Если помните, то в этом действе активное участие принимал и мэр города,

– вспоминает чиновник.

Евгений Бойко говорит, что после широкомасштабного вторжения город отказался от этого мероприятия, потому что сейчас не время для громких забав и публичного веселья. Наш народ всегда знал время и место для печали или радости, чем и отличается от россиян.

Мероприятие вернут после победы

В горсовете пообещали обязательно вернуться к светлой традиции после победы, ведь именно тогда она станет естественным и уместным проявлением радости.

Также представитель горсовета намекнул, что в центре города активно будут работать сухие фонтаны – возле Оперного и на площади Мытной. Жители Львова и гости города могут встретить светлый праздник Воскресения Христова в Шевченковском гаю, где работники подготовили насыщенную на события программу.

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