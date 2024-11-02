В Британии осудили поляка, выдававшего себя за "вагнеровца" и призывавшего присоединяться к ЧВК

В Великобритании объявили приговор поляку Петру Кухарскому, который утверждал, что воевал против Украины в рядах ЧВК "Вагнер". Его арестовали еще в прошлом году.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Поляк с нашивками ЧВК "Вагнер"

Сообщается, что 28 октября 2023 года Петр Кухарский посетил реконструкцию британского общества "Викинг" в боевой одежде с нашивками с символикой "Вагнера". Он размахивал перед посетителями кинжалом, показав жест как будто перерезает горло.

Более того, свидетели рассказали, что поляк предлагал им присоединился к "вагнеровцам" и воевал против Украины. То же он повторял в фейсбук и частных сообщениях.

Однако полиции Кухарский потом говорил, что купил значки "Вагнера" и прикрепил их к одежде, чтобы "спровоцировать реакцию" из-за разногласий во взглядах относительно вторжения России в Украину.

Дома у мужчины нашли фотографию Адольфа Гитлера, копию его труда Mein Kampf и другие фашистские памятные вещи. Судья, вынося приговор, сказал подсудимому поляку, что тот не понимает "влияния кое-чего из того, что вы говорите и делаете".

За признание себя членом запрещенной террористической организации Кухарскому назначили два с половиной года лишения свободы с последующим годом продления срока заключения.