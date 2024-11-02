Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Поляк з нашивками ПВК "Вагнер"

Повідомляється, що 28 жовтня 2023 року Пьотр Кухарський відвідав реконструкцію британського товариства "Вікінг" у бойовому одязі з нашивками із символікою "Вагнера". Він розмахував перед відвідувачами кинджалом, показавши жест як буцімто перерізає горло.

Ба більше, свідки розповіли, що поляк пропонував їм приєднався до "вагнерівців" та воював проти України. Те ж він повторював у фейсбук та приватних повідомленнях.

Однак поліції Кухарський потім казав, що купив значки "Вагнера" та прикріпив їх до одягу, щоби "спровокувати реакцію" через розбіжності в поглядах щодо вторгнення Росії в Україну.

Вдома у чоловіка знайшли фотографію Адольфа Гітлера, копію його праці Mein Kampf та інші фашистські пам'ятні речі. Суддя, виносячи вирок, сказав підсудному поляку, що той не розуміє "впливу дечого з того, що ви говорите та робите".

За визнання себе членом забороненої терористичної організації Кухарському призначили два з половиною роки позбавлення волі з наступним роком продовження терміну ув'язнення.